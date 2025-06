Rugby Parabiago sfiora la promozione in Serie A Elite, Biella trionfa nel finale

In ogni sport la beffa più atroce arriva quando tutto ormai sembra fatto. Il Rugby Parabiago vede sfumare la promozione in Serie A Elite a soli due minuti dal termine della finale promozione di Serie A. A volare nella massima categoria della palla ovale italiana maschile è Biella, che nonostante uno svantaggio di 0-14 dopo venti minuti di gioco ribalta il match e chiude con un palpitante 19-17 sul campo neutro di Piacenza.

Decisiva la meta al 78’ di Nastaro su assist di Price, Mvp assoluto della gara con due mete e due calci vincenti messi a referto. Ai lombardi invece non bastano le mete di Cornejo e Paz, i calci di Silva Soria e un dominio di oltre 55’. E dunque resta solo l’enorme rammarico per aver sprecato, all’interno di questa sfida decisiva, un vantaggio cospicuo.

Mai come quest’anno in generale, soprattutto dopo una Regular Season dominata, l’approdo in Elite per la prima volta nella propria storia sembrava un affare alla portata. In tutta la stagione, su 21 gare di campionato, Parabiago ne ha perse solo 4. E solo l’ultima ha un peso reale, che tuttavia si è rivelato fatale. Anche l’anno prossimo i rossoblù di coach Porrino saranno costretti a disputare ancora la serie cadetta.

Ma il club lombardo non vuole scoraggiarsi e sui propri canali social ha provato a dare subito la scossa all’ambiente: "Siamo orgogliosi di tutto quello che avete fatto ragazzi. Da questo orgoglio ripartiremo. Insieme" il messaggio pubblicato poco dopo il verdetto. E anche i tifosi, nonostante la grossa delusione, si sono schierati accanto alla squadra. Tutti in cerchio vicini nel post-gara, giocatori e sostenitori, ad ascoltare e applaudire il discorso del capitano Joshua Mikaele: "Fa malissimo, ma dobbiamo essere orgogliosi. Forza Parabiago".

Alessandro Stella