Caldo protagonista al Torneo Avvenire: qualificazioni al Club Ambrosiano di Milano

È stato ancora una volta il caldo il grande protagonista del secondo giorno di qualificazioni nella 58esima edizione del Torneo Avvenire, torneo internazionale del Tennis Europe Under 14 maschile e femminile Super Category che si disputa al Club Ambrosiano di Milano. E i 30° che hanno accompagnato i protagonisti sui campi in terra battuta di via Feltre sono stati accompagnati dal doppio turno (2° e 3°) che hanno promosso otto ragazzi e altrettante ragazze nel tabellone principale del torneo al via oggi.

In campo maschile il numero 1 Mark Pavcic ha prima sconfitto Filippo Cesare Bettoni per 6/1, 6/3, poi si è ripetuto sul cinese Yanru Li per 6/3, 6/4. Stesso discorso per Vaclav Barina: il ceco curiosamente ha superato con lo stesso punteggio (6/2, 6/1) lo svizzero Bryan Belussi e il russo Aliaksandr Viarsotki. Promosso anche Piotr Fiatskovich, costretto al supertiebreak al secondo turno da Tommaso Maglia, poi sul velluto ai danni del ceco Vojta Jaros per 6/1, 6/3.

In casa Italia c’è soddisfazione per Jacopo Aragona: il romano ha centrato l’obiettivo battendo il bulgaro Daniel Stoyanov per 1/6, 6/4, 10/7 e nel turno decisivo ha approfittato del ritiro di Enzo Brito (testa di serie numero 2) sul 5/1 a suo favore nel secondo set, dopo che lo svedese si era imposto nella prima frazione per 3/6.

Nel singolare femminile sono Marta Gazzetti e Nicole Scarpino le uniche sopravvissute della pattuglia nostra: la prima ha messo a segno una bella rimonta sulla russa Alisa Garifullina per 0/6, 7/5, 10/7, la seconda si è imposta nel derby contro Luca Boesso per 6/3, 2/0 e ritiro. Non ce l’hanno fatta Maria Chiara Forgione (6/2, 6/4 dalla russa Sofia Lomakina), Sofia Visconte (6/4, 6/4 dalla russa Renata Sasonkina), Tjasa Jazbec (6/0, 6/0 dalla giapponese Shina Okuyama), Antonia Bondoc (6/0, 6/2 dalla cinese Shanyi Zhou) ed Emma Corena (7/5, 6/4 dalla danese Filippa Munch).

Il programma odierno prevede la disputa di ben 64 incontri fra singolari e doppi, le finali si disputeranno sabato con diretta televisiva su Supertennis insieme alle semifinali del giorno precedente.

S.D.S.