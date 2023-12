Servizio straordinario della polizia locale contro il rischio di rapine

È iniziato nei giorni scorsi e durerà fino al 27 dicembre il servizio straordinario serale della polizia locale per prevenire le rapine alle attività commerciali cesanesi, in particolare nelle farmacie, spesso prese di mira dai malviventi al momento della chiusura serale. "Ci saranno due pattuglie di rinforzo a quelle che svolgono le attività ordinarie – spiega il vicesindaco Salvatore Gattuso –, per garantire un controllo intensificato in un momento, come quello del periodo festivo natalizio, in cui è maggiore la presenza delle persone nelle vie commerciali. Gli agenti – conclude Gattuso – presidiano la città durante le chiusure degli esercizi, in particolare le aree più sensibili e frequentate".