Servizi per il lavoro diffusi sul territorio

Definire il proprio obiettivo professionale, aggiornare le proprie competenze e candidarsi alle opportunità di lavoro. È possibile grazie ai servizi gratuiti al lavoro proposti nelle sedi di Afol Metropolitana, accreditate da Regione Lombardia, diffuse sul territorio.

Tra i servizi offerti, c’è il bilancio di competenze che consente di valutare le proprie esperienze, i punti di forza e le competenze maturate. Una prima tappa necessaria per valorizzare al meglio la propria esperienza di lavoro e di studio e sviluppare nuove strategie per migliorare il curriculum vitae. Se si ha già un’idea precisa del settore in cui orientarsi, sarà possibile approfondire l’area di interesse attraverso un colloquio specialistico, ricevendo consigli mirati e informazioni utili.

Partecipando agli incontri di ricerca lavoro, sarà possibile imparare le tecniche più efficaci per trovare opportunità professionali sui principali motori di ricerca e come candidarsi in maniera efficace, dall’ottimizzazione del cv all’uso di LinkedIn, fino alla preparazione per i colloqui di selezione. Per chi desidera intraprendere la libera professione o avviare una propria attività, sono previsti percorsi mirati e consulenze specialistiche per dare inizio a un progetto imprenditoriale. Per chi invece necessita di aggiornare le competenze esistenti o acquisirne di nuove, può ricevere supporto nell’individuare il corso più adatto tra quelli proposti nell’ambito del programma Gol, garanzia occupabilità lavoratori. Maggiori informazioni sulle sedi accreditate presenti sul territorio con orari di apertura e email nella sezione contatti lavoro su afolmet.it.