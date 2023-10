“Serate in sicurezza” a San Giuliano Milanese: 42 multe, 5 patenti ritirate.

Con sei serate di controlli e un totale di 24 agenti coinvolti, San Giuliano è tra i Comuni lombardi che a settembre hanno partecipato alle “Serate in sicurezza 2023“, un’iniziativa voluta dalla Regione per favorire la prevenzione degli incidenti stradali, in particolare nel finesettimana. Sotto la regia del comandante Fabio Allais, i ghisa di San Giuliano hanno istituito posti di blocco lungo le vie Emilia, Tolstoj, Repubblica e della Pace, oltre che alla rotatoria d’ingresso della provinciale per Locate Triulzi. Nel complesso sono stati controllati 232 veicoli, emessi 42 verbali, ritirate 5 patenti ed effettuati 3 sequestri. Su un totale di 152 persone sottoposte ad alcol-test, 6 sono risultate positive. Una persona è risultata positiva al drug-test.

"Siamo soddisfatti degli esiti di questa iniziativa, che ha permesso di aumentare i controlli sul territorio negli orari serali e notturni – è il commento del sindaco Marco Segala e dell’assessore alla sicurezza Daniele Castelgrande –. È importante che le istituzioni, a tutti i livelli, collaborino e stringano una sempre più forte sinergia soprattutto su temi di ordine generale, come la sicurezza. Un ringraziamento a Regione Lombardia e naturalmente al comando di polizia locale per gli ottimi risultati conseguiti".A.Z.