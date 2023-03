Separazioni e divorzi Il “primato“ milanese: raddoppiano le richieste agli avvocati di famiglia

di Luca Balzarotti MILANO "È arrivato il Covid, siamo stati costretti in casa. Ma da separati". Tutti (o quasi) i coniugi si presentano così all’appuntamento nello studio milanese di Alessandra Provenzano, avvocato specializzata in diritto di famiglia da 15 anni. "Nel 2021 e ancora di più nel 2022 ho duplicato il fatturato: il lavoro è aumentato". Milano, Monza, Lodi, l’Alta Lombardia (più Novara): è una fotografia completa quella scattata dallo studio legale presente in tutta la regione. Cosa sta succendendo? "I ritmi di vita molto alti, il lavoro, i figli da organizzare, partner che non si parlano più: non sono una sociologa, ma quello che rilevo è uno sfaldamento nella vita della coppia dovuto a questi fattori". La fine dell’emergenza Covid è stata come un tappo che improvvisamente è saltato? "Sì, anche se personalmente ho un dato in controtendenza con il panorama generale: anche durante la pandemia non ho mai smesso di lavorare. Di certo il Covid ha fatto “scoppiare“ tanti legami". Oltre ai numeri in crescita, cosa ha notato con la fine dello stato di emergenza sanitaria? "Sono aumentati gli iter giudiziali. L’anno scorso, così come nei primi mesi di quest’anno, si fa più fatica a far accettare la negoziazione: è come se le...