Separazioni, divorzi, crisi di coppia. Asst, via alla mediazione familiare

Separazioni, divorzi, crisi di coppia con o senza figli. A Cernusco e Rozzano apre la mediazione familiare firmata Asst Melegnano-Martesana, percorso gratuito per lasciarsi i problemi alle spalle. "È necessario potenziare gli interventi rivolti alla cura delle relazioni e al sostegno ai genitori, in particolare di fronte alla crisi porta alla rottura e al bisogno di ritrovare nuovi equilibri", spiega Francesca Pierazzuoli, responsabile dei Consultori aziendali. L’obiettivo è raggiungere l’accordo fra le parti, "facilitando il dialogo, e differenziandosi dal percorso legale di separazione e dalla psicoterapia di coppia". È previsto il contributo di professionisti specializzati. Per entrare nel programma occorre rivolgersi alle diverse sedi dei consultori: polofamiglia@asst-melegnano-martesana.it. Consultorio familiare Rozzano (via dei glicini): 02.98118360. Consultorio Cernusco (via Uboldo 21, all’ospedale): 334.1100633. Bar.Cal.