Milano, senzatetto trovato morto su una panchina in piazzale Principessa Clotilde

Piazzale Principessa Clotilde

Senzatetto morto in via Orefici a Molano: Willy, il “fantasma di Rogoredo"

Milano – È stato trovato accasciato senza vita su una panchina di piazzale Principessa Clotilde, di fronte all’ingresso dell’ospedale Fatebenefratelli. È un 39enne di origine romena il cadavere rinvenuto questa mattina dagli agenti di polizia.

L’uomo era un senzatetto che viveva in zona e si era probabilmente fermato sulla panchina per riposarsi o in seguito a un malore. Sul suo corpo non sono stati trovati segni di violenza e l’ipotesi è che sia morto per cause naturali durante la notte.

La polizia è intervenuta insieme a un’auto medica pochi minuti prima delle 9, ma ai soccorritori arrivati sul posto non è rimasto altro che constatare il decesso del 39enne.