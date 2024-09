Senza patente né assicurazione. Denunciato

Recidivo e bugiardo. Guidava senza patente e senza assicurazione. Alla vista di una pattuglia della polizia locale ha tentato di allontanarsi, ma è stato bloccato e denunciato a piede libero. È successo a Pogliano Milanese. Una pattuglia del comando unico Pogliano-Nerviano durante il controllo del territorio ha notato in via Europa una macchina che svoltava velocemente imboccando via Chiesa. Gli agenti lo hanno inseguito e fermato. L’uomo era molto agitato e ha raccontato che aveva spostato l’auto di pochi metri per far uscire un altro veicolo da un passo carraio. Alla richiesta di fornire la patente si è giustificato dicendo che l’aveva dimenticata a casa, mentre per l’assicurazione ha detto di non avere il contratto in auto ma che era certo di averla rinnovata. Il suo comportamento ha insospettito gli agenti che lo hanno sottoposto ad test preliminare per verificare l’assunzione di stupefacenti. Ma lui si è rifiutato. Nel frattempo, dagli accertamenti fatti con i terminali è emerso che la patente era stata sospesa per guida sotto l’effetto di droga e l’assicurazione era scaduta da oltre un anno. L’uomo è stato indagato in stato di libertà per rifiuto di sottoporsi ai test per l’accertamento della guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e sanzionato per guida con patente sospesa e per la mancanza della copertura assicurativa. Il veicolo veniva sottoposto a sequestro. Nei mesi estivi la polizia locale del comando unico ha incrementato anche i servizi notturni grazie ai finanziamenti di Regione Lombardia. Complessivamente ha indagato in stato di libertà 15 automobilisti per guida sotto l’effetto di alcol e di stupefacenti, mentre 5 persone sono state segnalate alla prefettura in quanto trovate in possesso di hascisc e cocaina per uso personale. Ro.Ramp.