"Sentinelle alle fermate di Paullo contro i disservizi"

Corse che saltano e abitacoli sovraffollati. Negli ultimi anni, in concomitanza col ritorno sui banchi, si sono verificati in più di un caso dei disservizi nelle corse degli autobus scolastici che accompagnano gli studenti del Sud-Est Milanese negli istituti superiori di Milano, Lodi e Crema. Un copione che si ripete e che, fra settembre e ottobre, rende la vita difficile alle famiglie di Paullo, Tribiano, Mediglia e Pantigliate, costrette a tamponare le falle del servizio pubblico accompagnando i figli a scuola con l’auto privata. Il timore è che anche quest’anno possa ripresentarsi, quanto meno in concomitanza con l’orario provvisorio delle lezioni, una situazione punteggiata di disagi.

Perciò il Comitato dei pendolari di Paullo, che più volte si è occupato del problema, annuncia una serie di sopralluoghi alle fermate degli autobus, per tenere monitorata la situazione già in concomitanza coi primi giorni di lezione. "Faremo da sentinelle - conferma Giancarla Rosa, storica attivista del gruppo -, tanto più che gli autisti di Star Mobility (una delle compagnie che operano nella zona, nda) hanno paventato uno sciopero proprio in concomitanza con l’avvio della scuola". "Distribuiremo volantini ai ragazzi e alle loro famiglie - prosegue - per diffondere i nostri contatti e raccogliere le segnalazioni rispetto ad eventuali disservizi che dovessero presentarsi. Si spera che tutto proceda senza intoppi, ma viste le esperienze del passato c’è il timore che possa non essere così".

A.Z.