Sentenza definitiva: Tar Lombardia dà ragione al Comune di Pregnana Milanese

Ci sono voluti cinque anni. Nel frattempo il vecchio cavalcaferrovia di viale Lombardia è stato demolito ed è stata realizzata la nuova viabilità. Solo nei giorni scorsi il Tar della Lombardia ha dato ragione al Comune di Pregnana Milanese in merito all’ultimo dei due ricorsi presentati a marzo e maggio 2018 da 18 rappresentanti della lista Laboratorio Civico che siede tra i banchi di minoranza. Gli esponenti avevano provato a suon di carte bollate a bloccare i lavori di chiusura e demolizione del vecchio ponte e la costruzione della nuova strada per Rho, con due ricorsi e due esposti. "Il Tar della Lombardia ha chiuso favorevolmente per il Comune l’ultimo atto ancora pendente, con una sentenza che conferma quello che già tutti sapevamo - fa sapere il Comune - tutti i ricorrenti si sono ritirati pochi giorni prima che la sentenza fosse emessa, forse per evitare il rischio di dover pagare le spese legali". Secondo il Tar il Comune ha avuto ragione sul piano del diritto e della procedura amministrativa. Nell’iter non ci sono state violazioni né danni per l’erario o per le imprese locali.

Da un punto di vista tecnico, considerato lo stato di usura del ponte, la scelta della demolizione e della sua sostituzione con una nuova strada, è stata una scelta giusta. "Il deprecabile tentativo di Laboratorio Civico di fermare i lavori era già stato bloccato dal Tar e dal Consiglio di Stato cinque anni fa respingendo la richiesta di sospensiva, ma ora questa sentenza definitiva è una soddisfazione per l’amministrazione e anche a livello personale - dichiara il sindaco Angelo Bosani -. Alla nostra comunità è andata bene, perché abbiamo aperto la nuova strada il 24 ottobre 2020 e da allora questa svolge bene il suo lavoro. Questa è la cosa più importante". Ro.Ramp.