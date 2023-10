"Senago: Uno fugge, l'altro danneggia semaforo: presi"

Danneggia un impianto semaforico durante una manovra di svolta, ma si allontana senza fermarsi. Sono stati i cittadini ad annotare il numero di targa del camion e comunicare alla polizia locale i dati. In poche ore il camionista è stato rintracciato, multato e ora dovrà anche ripagare l’intero impianto. È successo a Senago, in via Da Vinci angolo via Volta. Il camionista a causa di un carico sporgente, che tra l’altro rappresentava un pericolo per chi era nelle vicinanze, ha distrutto il semaforo, poi è fuggito pensando di restare impunito. Ma non è andata così. Stessa sorte per un motociclista che non si è fermato all’alt della polizia locale. Ne è nato un inseguimento per le vie cittadine interrotto dagli agenti per motivi di sicurezza dei passanti. Le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza hanno immortalato il centauro che aveva un particolare tatuaggio grazie al quale è stato identificato, convocato al comando, denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre gli sono state contestate violazioni al codice della strada per quasi mille euro. Ro.Ramp.