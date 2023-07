Senago, grave incendio all’Urania: colonna di fumo visibile fino a Bollate. “Chiudete le finestre”

Un incendio è scoppiato in via Togliatti, a Senago, presso i capannoni dell’azienda Urania. La colonna nera di fumo proveniente dall’edificio è visibile da Paderno Dugnano, Bollate e Garbagnate: molti residenti si sono allarmati. Il rogo è scoppiato poco dopo le 13 per cause ancora in fase di accertamento.

Diverse squadre dei vigili del fuoco sono giunte sul posto e sono ancora impegnati a spegnere le fiamme. La circolazione di auto e pedoni è interrotta lungo via Togliatti per consentire le operazioni di soccorso. Presenti anche carabinieri e 118.

La sindaca di Senago, Magda Beretta, a diramato un’allerta invitando la cittadinanza “a tenere chiuse le finestre per precauzione”. “Le forze dell’ordine sono sul posto. In caso di necessità verranno fornite ulteriori indicazioni durante la giornata”.