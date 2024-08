A Senago sorgerà un’oasi verde per ricordare Giulia Tramontano

Senago (Milano), 26 agosto 2024 – Senago non dimentica Giulia e Thiago e gli dedica un parchetto. Si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori di riqualificazione dell’area verde di via Novella, proprio accanto alla palazzina dove Giulia Tramontano viveva con il fidanzato Alessandro Impagnatiello e dove è stata uccisa. Ora tutto è pronto, domenica 8 settembre alle 17.30 il parchetto sarà inaugurato e intitolato alla 29enne, incinta al settimo mese, uccisa il 27 maggio 2023 con 37 coltellate dal fidanzato reo confesso. “Luogo simbolo del terribile omicidio, l’area verde avrà nuovi arredi inclusivi e sarà uno spazio dedicato alla nostra Giulia e al piccolo Thiago. Un’occasione per fare memoria , riqualificando questo spazio - dichiara il sindaco Magda Beretta -.

Questo è solo l’inizio di un percorso per ricordare le vittime di questa triste storia che ha segnato profondamente la nostra comunità”. L’amministrazione comunale subito dopo il drammatico femminicidio aveva istituito un gruppo di lavoro per mettere in campo eventi e progetti per non dimenticare Giulia e Thiago e per sensibilizzare la comunità sul tema della violenza contro le donne.

“Il gruppo si è riunito la prima volta proprio con il sopralluogo e la verifica dei lavori fatti nel parchetto, per noi ha rappresentato l’inizio del nostro lungo cammino al fianco dell’amministrazione che ringraziamo per aver accolto la proposta di una totale riqualificazione”, dichiara il presidente del gruppo di lavoro, Ornella Lavandini. “Si tratta di un’area verde inclusiva, proprio come tutti gli altri parchi pubblici della nostra città - dichiara l’assessore ai Lavori pubblici, Tania Salamone -. Il parchetto dedicato a Giulia e al piccolo Thiago è molto di più: è un simbolo di ricordo e speranza. Qui, tutte le famiglie potranno trovare accoglienza e serenità. Con questo progetto, vogliamo onorare la loro memoria rappresentando l’amore e la forza, trasformando il parco in un luogo di pace e consapevolezza, affinché la loro memoria continui a ispirarci verso una società più giusta e solidale”.