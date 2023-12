Terrorizza l’ex compagna e le brucia l’automobile: arrestato 55enne

Senago (Milano), 27 dicembre 2023 – Era diventato l’incubo della ex compagna ora è stato arrestato “in flagranza differita” per atti persecutori e incendio doloso

L’uomo, un cittadino italiano di 55 anni, non aveva accettato la fine della relazione. Nelle scorse settimane aveva più volte stalkerizzato la donna con minacce, appostamenti presso l’abitazione e danneggiamenti dell’autovettura. La scorsa notte ha bruciato la macchina della ex. A questo punto sono scattate le manette il il 55enne è stato portato in carcere.

E questa non è stata l’unica violenza nei confronti delle donne durante le feste natalizie. A Corbetta i carabinieri hanno arrestato un uomo di 43 anni che ha aggredito armato con due coltelli da macellaio la compagna, una 32enne romena. La donna ha chiesto aiuto ai carabinieri che per disarmare il 43ennehanno dovuto utilizzare il taser.

In via Uccelli di Nemi a Milano un uomo ha minacciato di morte la moglie ed esploso un colpo di pistola a salve. In questo caso è stato il figlio 16enne della coppia a chiamare i carabinieri e a salvare la madre.

A San Giuliano Milanese, a un 29enne salvadoregno è stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla compagna.