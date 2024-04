Sempre più “Punto d’incontro“. Fervono i lavori per Casa Eden

La grande intuizione del “patron“ Vittorio Caglio e del gruppo fondatore, una lunga e importante avventura, e quest’anno 40 anni esatti di attività, a fianco di migliaia di disabili e di famiglie: la “Punto d’Incontro“ di Cassano d’Adda celebra un nuovo traguardo, e il 40esimo parte all’insegna dell’autismo. Proseguono infatti a pieno ritmo, nella vicina Vaprio d’Adda, i lavori per la costruzione di “Casa Eden“, centro diurno e residenza per 50 persone con autismo, nuova sfida della Punto d’incontro con la Fondazione Bfz Onlus e Anffas Martesana, cantiere inaugurato nel settembre scorso: porte aperte, a dita incrociate, entro il 2025. Proprio all’autismo, alle possibilità d’approccio, al progetto vapriese, ai servizi territoriali e a una necessaria rete, sarà dedicato il convegno di apertura ufficiale delle celebrazioni, in calendario il 12 aprile al teatro Il Giglio di Inzago. Nel corso dell’anno, tante altre iniziative arriveranno: a onorare, e festeggiare, l’attività di una corazzata che a oggi, sul territorio dell’Adda Martesana, gestisce 6 comunità socioassistenziali, un condominio sociale “pioniere“, 3 centri socioeducativi, un centro diurno disabili, una residenza sanitaria e innumerevoli attività collegate.

Volto e anima di quarant’anni di attività quelli del fondatore e storico direttore Vittorio Caglio. "Il nostro è un progetto sociale in continua evoluzione – dice –. Il 40esimo è una bella tappa di un cammino lungo, portato avanti con tanto entusiasmo e soddisfazioni, nonostante le ovvie difficoltà. Festeggeremo il nostro anniversario con eventi diversi: da momenti di approfondimento sulla disabilità ad altri di festa con i nostri “ragazzi“". È arrivato ai cantieri dopo un lungo iter, a coronamento di un sogno “partito da lontano“, il centro Casa Eden. Promotore, con la Punto d’incontro, l’imprenditore Franco Baroncini, padre di una disabile oggi deceduta, che a questo sogno ha devoluto energie e fondi. Oggi il traguardo si avvicina. In Martesana come altrove l’autismo è fenomeno in crescita. Dilagante e misteriosa. L’appello partì forte all’evento a più voci che accompagnò l’inaugurazione: "Non ci si può permettere di stare fermi. Bisogna dare risposte. Fare, formare, studiare: e soprattutto investire". All’autismo è già dedicata, a Inzago, l’attività del Centro Van Gogh, "dove opera un team formato ed esperto – così Caglio –. Un know how che ci prepariamo a ‘sdoppiare’ su Vaprio. Arriveremo pronti".