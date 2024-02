Si stacca il sellino mentre pedala su bici BikeMi: servizio sospeso per controlli. Fino a quando e perché

Milano – Stava pedalando su una bici elettrica del servizio BikeMi quando improvvisamente si è staccato il sellino. Nessuna conseguenza – fortunatamente – per la donna che si trovava alla guida del mezzo. L’incidente, avvenuto il 29 gennaio, ha però comportato uno stop temporaneo per il servizio di biciclette in sharing del Comune di Milano che da ieri é stato sospeso per alcuni test sui mezzi. Il servizio riprenderà progressivamente dalla prossimità settimana.

Dopo quell'episodio la società che gestisce il servizio aveva tolto dalle strade le bici a pedalata assistita e alcune delle bici muscolari con lo stesso sellino che ha causato l'incidente, per fare dei controlli. In particolare sono stati monitorati tutti i sellini dei mezzi in modo preventivo e c'è stato un piccolo intervento su una componente metallica, per rendere ancora più sicuro il servizio.

"Pur non avendo riscontrato alcuna particolare criticità nei componenti, abbiamo tuttavia attuato una capillare verifica delle stesse in quanto la sicurezza degli utenti per Igp viene al primo posto - spiega la società Igp Decaux -. Fino all'altro ieri erano comunque a disposizione dei cittadini 2.500 bici meccaniche”.

"Per consentire la ormai vicina riattivazione del servizio muscolare ed elettrico, si è resa necessaria una rimodulazione dei sistemi di gestione BikeMi che ha comportato da ieri e per qualche giorno una temporanea sospensione dell'attività - conclude la società -. Il servizio riprenderà progressivamente a partire dalla prossima settimana".