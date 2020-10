Un contributo a fondo perduto per sostenere asili nido, micronidi, nidi famiglia e centri prima infanzia, sia pubblici sia privati: Regione Lombardia quest’anno ha messo a disposizione 6 milioni in più all’interno del Fondo Sociale Regionale da 60 milioni finalizzato a cofinanziare servizi e interventi sociali. "Questi 6 milioni aggiuntivi - spiega l’assessore alle Politiche sociali, abitative e Disabilità Stefano Bolognini - saranno destinati specificamente a sostenere a fondo perduto quelle unità di offerta che hanno risentito maggiormente delle difficoltà conseguenti al lockdown e alle quali Regione Lombardia, consapevole del loro importante ruolo assistenziale ed educativo, vuole garantire un aiuto concreto". La Giunta con questi 6 milioni di euro riconosce "un contributo, a titolo di indennizzo, di 95 euro per postobambino a tutti gli asili nido e alle altre strutture per la prima infanzia, senza differenza tra pubblico, privato e privato accreditato".

Si.Ba.