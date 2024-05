Sei aule off limits. La protesta dei genitori

La scuola Rodari è stata chiusa a causa del maltempo, e sono sei le aule inagibili. Non è la prima volta, perché ogni volta che piove a dirotto le aule si allagano. E ieri, quando i ragazzini sono stati mandati a casa, è scoppiata la protesta.

Una protesta iniziata davanti all’istituto e proseguita in Municipio. Ieri sera si è tenuto un consiglio straordinario ma, alle 20, i genitori ancora non sapevano se gli spazi fossero tornati agibili. "Manca la manutenzione ordinaria – spiega Luisa Corsini, presidente del consiglio d’Istituto –. Non è il primo allagamento, quando piove a Opera ci facciamo il segno della croce. Bisogna prendere provvedimenti urgenti".

L’incertezza sull’agibilità o meno delle aule è "inammissibile" secondo Ettore Fusco che, da consigliere comunale, è intervenuto sul posto per verificare cosa stesse accadendo. "Le aule si sono allagate per la mancata manutenzione ordinaria – rimarca – si allagano ad ogni pioggia così come il teatro e le palestre". Dal comune fanno sapere che "in seguito alla bomba d’acqua di questa notte che ha riguardato Opera ed i territori vicini, con vari disagi e danni agli edifici comunali, la scuola Rodari di via Emilia è stata chiusa perché allagata in alcune sue parti cioè la mensa e un’aula. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Comune, protezione civile e polizia Locale. I pluviali ostruiti a causa dell’allagamento sono stati liberati dalle foglie e da tutto il materiale accumulato. Un ingegnere strutturale incaricato dal Comune ha effettuato tutte le necessarie rilevazioni e valutazioni: attendiamo la relazione tecnica che attesti la risoluzione dell’emergenza, da consegnare alla dirigente Scolastica".

Massimiliano Saggese