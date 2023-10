Seguiva le donne in monopattino e ne abusava: 3 anni in abbreviato

MILANO

Un’altra condanna a 3 anni e 2 mesi di reclusione per un 22enne già condannato, lo scorso aprile, a 6 anni e 10 mesi per abusi sessuali consumati su quattro donne.

Il giovane con problemi psichiatrici seguiva le vittime usando sempre lo stesso schema, cioè un monopattino. Girava nelle zone centrali di Milano, prevalentemente in Porta Romana. La sentenza è stata emessa dal gup Chiara Valori nel processo abbreviato nel quale l’imputato, che era finito ai domiciliari il 29 agosto 2022, è stato condannato per un quinto episodio di abusi con lo stesso schema e nello stesso periodo, ma anche per detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico (parte di quest’ultima imputazione è stata trasmessa alla Procura per i minorenni, perché il reato sarebbe stato commesso anche quando aveva meno di 18 anni). Il giudice ha riconosciuto anche in questo verdetto il vizio parziale di mente, come era già accaduto nel primo processo con rito ordinario, davanti alla quinta penale, e come stabilito da una perizia psichiatrica.

An.Gi.