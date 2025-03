Segrate, il successo di Cap. Le case dell’acqua sono 205

Alleate dell’ambiente, amiche anche del portafoglio, sono 205 le casette dell’acqua gestite dal gruppo Cap nei comuni dell’hinterland milanese. Le ultime sono state inaugurate lo scorso autunno a Vernate e Zibido San Giacomo, mentre un’ulteriore apertura è prevista a Rho, a maggio. I chioschetti, dov’è possibile rifornirsi gratuitamente di naturale e gassata, erogano nel complesso 500 litri al giorno, pari a oltre 36 milioni di litri all’anno.

Sull’oro bianco di ciascuna casetta, ogni mese, vengono effettuati controlli che riguardano 40 diversi parametri. Questi i numeri resi noti da Cap, gestore del servizio idrico, nella settimana in cui si celebra, il 22 marzo, la Giornata mondiale dell’acqua. Nel 2024, le fontanelle del Milanese hanno consentito un risparmio di circa 25 milioni di bottiglie di plastica da un litro e mezzo. E i benefici non si limitano all’ambiente: per una famiglia di 4 persone, si stima un risparmio annuo di 265 euro sulla spesa al supermercato.

"Promuovere un consumo consapevole dell’acqua pubblica è una scelta strategica per la sostenibilità ambientale e la tutela delle risorse idriche - afferma Yuri Santagostino, presidente di Cap -. Le casette dell’acqua rappresentano un modello virtuoso che contribuisce alla riduzione della plastica monouso, incentivando l’uso di acqua di rete sicura e controllata. Ogni litro erogato da questi impianti si traduce in una bottiglia di plastica in meno nell’ambiente, con un impatto concreto sulla riduzione dei rifiuti e delle emissioni legate alla produzione e al trasporto dell’acqua confezionata. Il nostro impegno è quello di offrire ai cittadini un servizio efficiente e sostenibile, favorendo un cambiamento culturale verso abitudini più rispettose dell’ambiente e del territorio".

Della qualità dell’acqua del rubinetto si parlerà stasera alle 21, al centro civico Verdi di Segrate, nell’incontro "Alla scoperta di una preziosa risorsa. Che acqua beviamo?", organizzato da Comune e Cap.