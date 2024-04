Segnalata lite in auto, i carabinieri trovano crack e coca

Sono intervenuti per una lite in auto tra una coppia e hanno trovato un vero e proprio carico di droga. È successo venerdì, quando i carabinieri hanno arrestato in flagranza un 33enne cingalese e una 27enne italiana in via Palmanova, a Milano, dopo la segnalazione di un violento litigio sulla Padana Superiore a Vimodrone. Nell’auto i militari hanno trovato di 130 grammi di cocaina, 75 grammi di hascisc, 49 grammi di crack, 23g di cocaina rosa, 2 grammi di ecstasy, oltre a 870 euro in contanti, 2 smartphone e materiale per il confezionamento. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire altri 5,5 grammi di marijuana e appunti sull’attività di spaccio. A Cologno Monzese, i militari della locale stazione, insieme al personale Compagnia di intervento operativo del terzo reggimento Lombardia, con il supporto di unità cinofila della polizia locale di Milano, nell’ambito di un servizio di controllo straordinario del territorio hanno arrestato, un marocchino 35enne: nell’abitazione di un complesso residenziale di via Trento, l’uomo nascondeva 51,50 grammi di hascisc e un bilancino elettronico. È stato denunciato in stato di libertà per lo stesso reato un peruviano 18enne trovato in possesso di 97,53 grammi di hascisc e di un bilancino di precisione, durante un controllo nel parco Area 38 di corso Roma. Durante questo pattugliamento straordinario, sono stati controllati 29 soggetti: tra questi, un 43enne senegalese che è stato segnalato all’autorità amministrativa come assuntore di stupefacenti, per essere stato trovato in possesso di 0,44 grammi di hascisc. Sempre a Cologno Monzese, durante una serata di controlli mirati, i militari hanno arrestato in flagranza di reato, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, un 21enne e un 18enne, entrambi italiani e già noti alle forze dell’ordine. In particolare, gli operanti li hanno individuati nel parco di via Pirandello, accertando che, poco prima, avevano occultato in un nascondiglio 35 grammi di hascisc e 590 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita di spaccio. Le successive perquisizioni domiciliari hanno consentito di trovare altri 697 grammi della stessa sostanza, oltre a materiale per il confezionamento e due pistole giocattolo prive del tappo rosso.