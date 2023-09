Secondo lotto della Tangenziale. Via libera al progetto esecutivo

Conferenza dei servizi chiusa, parere favorevole e semaforo verde: presto al via il secondo e ultimo lotto delle tangenziali gessatesi. E il sogno di un centro storico libero dalle auto di passaggio è sempre più vicino a realizzarsi. Il progetto approvato durante la conferenza di servizi chiusa qualche giorno fa è quello del tratto tangenziale detto Variante nord alla S.P. 216 Masate - Gessate - Pessano e variante ovest alla provinciale 176 fra Gessate e Bellusco. Il tavolo di lavoro, come già fu negli anni scorsi per il lotto numero uno, già in esercizio, ha coinvolto numerosi enti. L’ultimo “ostacolo” era quello dell’autorizzazione paesaggistica, ottenuta, si spiega nel documento finale, grazie a piccole modifiche sul tracciato e all’inserimento di alberi "che miglioreranno l’impatto dell’infrastruttura sul contesto agricolo". Ora si procede.

Il prossimo passo sarà la progettazione esecutiva, poi arriveranno i cantieri. Certo non brevi e molto complessi. Rispetto al primo lotto, che era stato inaugurato tre anni fa, quest’ultimo è di maggiori dimensioni e attraversa un’area delicata, con interconnessioni con altre strade, aree di campagna e strade campestri. Ma una volta concluso, sarà fatta. L’obiettivo finale è l’esclusione, definitiva, del traffico parassita dal centro del paese. "Si tratta di un ottimo traguardo – dice la sindaca Lucia Mantegazza – le tangenziali sono opere fondamentali per il nostro paese. Le infrastrutture che verranno realizzate sono necessarie e attese da decenni e modificheranno radicalmente l’impatto del traffico sul centro cittadino, andando così a migliorare la qualità dei servizi, della sicurezza, della mobilità e della vita dei nostri concittadine e concittadini. Questo risultato darà ora la possibilità all’amministrazione di procedere all’attuazione del nuovo piano del traffico delle aree urbane, in un’ottica di riorganizzazione complessiva della viabilità urbana". Le tangenziali a nord di Gessate hanno avuto una lunga e tribolata genesi. Sono trascorsi anni da quando, dopo una dura mobilitazione sia dell’allora amministrazione che di un comitato cittadino, il paese fu destinatario di un importante finanziamento regionale. Monica Autunno