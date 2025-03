Scuole, palestre e pista ciclabile: "Cantieri al via"

Il primo progetto è stato avviato, un paio di settimane fa, con l’apertura dei cantieri all’interno del Parco comunale del cimitero, che resterà chiuso per circa cinque mesi: gli altri partiranno entro il 31 marzo, per realizzare l’ampia rigenerazione urbana del quartiere San Carlo, grazie al piano Pnrr “Scuola Patellani“, per un contributo statale di ben 5 milioni di euro. Nelle prossime settimane, dunque, ci saranno le prime cantierizzazioni degli impianti scolastici sportivi, dei comparti didattici e degli spazi all’aperto municipali previsti: a cominciare dalla palestra dell’elementare “Enrico Romani“ di via Don Sturzo, vicina al Parco del cimitero. A seguire, gli interventi inizieranno nella grande struttura scolastica della media comunale “Benzi-Manzoni“ di via Patellani: qui, i lavori interesseranno, prima di tutto, i locali dove sono ospitate le scuole civiche di Bresso per proseguire, con la fine dell’anno scolastico, nel settore delle aule.

In via Patellani, inoltre, saranno riqualificate entrambe le palestre presenti nella scuola. Infine, unirà i plessi scolastici del quartiere San Carlo al Parco del cimitero una pista ciclopedonale che sarà realizzata, completando questo ambizioso piano di rigenerazione ambientale: "Tutti i cantieri saranno aperti entro la fine del mese di marzo, come prevede d’obbligo il piano Pnrr - conclude il sindaco Simone Cairo -. Il primo tratto della pista ciclabile sarà costruito nella zona della chiesa San Carlo di piazza De Gasperi verso la scuola di via Don Sturzo. Avremo così impianti riqualificati e riammodernati". G.N.