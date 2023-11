Scuole e stazioni nel caos. Chiuse 4 fermate del metrò. Al Comune 160 segnalazioni

"Per i non milanesi". La didascalia accompagna uno dei tanti video che da ieri mattina circolano sui social, con al centro il maltempo che ha sferzato Milano. Le immagini parlano da sole: una donna cerca di camminare nel sottopassaggio della stazione Garibaldi mentre l’acqua la circonda. Piccoli passi per tastare il terreno (che non vede) e valigia in alto. Conseguenza del nubifragio che ha causato danni a catena. Immediate le ripercussioni sulla mobilità e sulle linee del trasporto pubblico che Atm ha dovuto deviare: metropolitana gialla in tilt da Maciachini fino a Centrale per via della galleria allagata. Interrotti nei punti interessati dalla piena i percorsi dei tram 5, 7 e 33 e dei bus 51, 60 e 82. In mattinata, l’ondata del torrente ha raggiunto pure via Pepe all’Isola e di conseguenza il sottopassaggio ferroviario. I più temerari hanno attraversato a piedi le strade diventate fiumi. "Io devo andare al lavoro in zona Crescenzago", dice Barbara Rubino, in zona Istria. "Sono tornata a casa a lasciare l’auto e ho preso la bici. Ma anche così è impossibile andare verso la stazione Centrale: è tutto allagato, la circolazione è bloccata". Massimo Corbella è in strada con sua figlia. "Tutte le scuole del quartiere – fa sapere – sono chiuse".

Le lezioni e i servizi, precisa Palazzo Marino in una nota, "sono stati sospesi in otto scuole a causa degli allagamenti che non hanno reso possibile l’accesso ai bambini e alle bambine". Così alla scuola d’Infanzia e sezione primavera di via Pallanza 26 (Municipio 2), alla scuola d’Infanzia di via Muzio 9 (Municipio 2), scuola primaria “Muratori e Menotti“ (Municipio 2). Sulla lista pure la scuola primaria Fabbri“ (Municipio 2), la scuola d’Infanzia e sezione primavera di via Ciriè 10 - Girola 4 (Municipio 9), il nido di via Ciriè 12 (Municipio 9), la secondaria di primo grado “Tommaseo“ e la scuola primaria “Locatelli“ (Municipio 9). E ben 160 sono le segnalazioni di danni "agli edifici scolastici ed educativi di competenza del Comune di Milano" per allagamenti, infiltrazioni e blocco degli impianti di riscaldamento. Gli interventi arriveranno, "dopo le piogge di questa notte (ieri per chi legge, ndr) e l’esondazione eccessiva e prolungata".

L’acqua non ha graziato gli istituti superiori, gestiti da Città Metropolitana. I guai peggiori interessano l’alberghiero Vespucci di Lambrate, con quattro classi mandate a casa per infiltrazioni dal soffitto. Stando a quanto emerso, l’edificio è interessato da lavori al tetto e, le coperture provvisorie, non hanno retto alla bomba d’acqua. È in corso la verifica sull’impianto elettrico e il ripristino della copertura. Lievi infiltrazioni invece al professionale Carlo Porta di via Uruguay. Ancora: all’Istituto Varalli di via Dini vicino piazza Abbiategrasso un albero crollato ha rotto la pensilina della palestra. Infiltrazioni all’istituto Oriani-Mazzini di via Zante, al Cardano di via Natta, ai licei Leonardo Da Vinci di via Respighi e Virgilio di piazza Ascoli. Segnalati poi gocciolamenti in Aula Magna all’Istituto Molinari di via Crescenzago e acqua penetrata oltre i serramenti del liceo Donatelli-Pascal di viale Campania, dove il forte vento ha causato altri danni.

Marianna Vazzana