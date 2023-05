"Scuole di periferia da premiare: così si evita la fuga verso il centro"

Bambini, genitori e docenti in marcia per "la scuola dei desideri", che implica "meno tagli al personale" e "più tempo pieno". Ieri una delegazione, partita in particolare dagli istituti comprensivi Massaua e Iqbal Masih, ha raggiunto il Provveditorato di via Soderini, portando i "frutti" del loro lavoro al direttore Yuri Coppi. "Abbiamo presentato la nostra specificità, il nostro progetto - spiega il preside della Massaua, Manfredo Tortoreto –. Abbiamo investito 75mila euro nel metodo Pizzigoni, di cui 50mila di fundraising. La nostra piccola scuola di periferia è diventata un polo attrattivo per le famiglie. Per contrastare la fuga verso il centro bisogna premiare queste scuole. Abbiamo chiesto un incremento di organico per far funzionare una classe da tempo normale a tempo pieno. Sappiamo quanto il provveditorato stia lavorando per estenderlo il più possibile". "Ho sempre apprezzato l’offerta formativa della Massaua - sottolinea il presidente del consiglio d’Istituto, Raffaele Besutti - dopo le vicissitudini del passato confidiamo si dia alle scuole in fermento come la nostra l’attenzione che meritano". Chiede più personale anche la Iqbal Masih: "Abbiamo già avuto troppi tagli - spiega la docente Donatella Fuschini -, ci sono tre insegnanti su due classi, per riuscire a garantire le 40 ore i docenti delle altre classi mettono a disposizione le loro ore, togliendole alle compresenze. Facciamo i salti mortali". "Lavoriamo a cottimo anche oltre l’orario - continua Claudia Conconi -, regaliamo ore per le uscite didattiche, per l’orto, l’alfabetizzazione, i progetti. Lo sentiamo come dovere morale, ci crediamo. Ma siamo sempre più in difficoltà. I nostri alunni saranno i cittadini del futuro: vorremmo garantire loro il massimo". Si.Ba.