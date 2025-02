Controsoffitto crolla su un’alunna in una scuola di Rho, sciopero degli studenti: “Basta, l’edificio cade a pezzi”

RHO – "Vogliamo sicurezza non il soffitto che ci crolla in testa". Ed ancora, "basta perdite di tempo, vogliamo il cambiamento". All'insegna di questi slogan, mercoledì mattina gli studenti dell'istituto tecnico industriale statale Cannizzaro di Rho hanno protestato davanti alla scuola per chiedere l'intervento di Città metropolitana di Milano. La scuola superiore di via Sanzio, da qualche anno lamenta problemi di infiltrazioni a causa della mancata manutenzione.

Emergenza sicurezza

"Da due anni purtroppo una delle palestre è chiusa perché quando piove entra l'acqua e non è ancora stata sistemata", raccontano gli studenti. "Ma i problemi in questa scuola – spiegano – sono tanti, l'istituto non è sicuro. L'ultimo episodio è successo lunedì mattina, quando nei bagni delle donne al piano terra è crollato un pezzo di controsoffitto addosso ad una studentessa". Fortunatamente la studentessa non si è fatta male, ma ha sollevato nuove preoccupazioni sulla sicurezza dell’edificio sia tra gli studenti che tra le famiglie. Consapevoli che gli interventi di manutenzione spettano a Città Metropolitana e che mail e lettere di protesta non bastano, martedì e mercoledì mattina hanno incrociato le braccia e scioperato.

Il degrado dell’edificio

"Anche i muri sono pieni d’acqua a causa delle numerose infiltrazioni, i lavori di manutenzione sullo stabile promessi da tempo sono mai stati eseguiti e la situazione peggiora di anno in anno", racconta uno studente di quarta. Qualcuno di loro ci mostra foto e video del degrado della palestra, scattate due anni fa, "credo che sia ancora tutto così". Andrebbero sostituiti anche i vecchi infissi, sistemati alcuni laboratori e fatti lavori di manutenzione straordinaria in molte aule. "Vogliamo studiare in un ambiente decoroso e sicuro – aggiunge una studentessa – i tecnici dovrebbero venire a fare un giro per vedere di persona lo stato della nostra scuola".

Richieste di intervento politico

Il consigliere metropolitano della Lega Christian Colombo, dopo aver ascoltato gli studenti, ha presentato un’interrogazione al sindaco "per ottenere risposte chiare e tempestive sulla vicenda. Studenti e personale scolastico meritano risposte chiare per conoscere le cause effettive del crollo e se vi siano altri spazi dell’istituto a rischio, le tempistiche previste per gli interventi di riparazione. Quanto accaduto al Cannizzaro è un campanello d’allarme che non può essere ignorato".