Scuola Canadese a Milano: arriva in Via Vivaio 7

"Sono entusiasta di annunciare l’apertura del nostro secondo campus in Via Vivaio 7, che ospiterà i nostri studenti dai 9 a 12 anni". Così Antonella Salvadori del Prato, fondatrice della Scuola Canadese di Milano, annuncia con una mail indirizzata ai genitori degli studenti l’epilogo della lunga vicenda di via Vivaio. Dal dicembre 2023 al posto della scuola media statale a indirizzo musicale cresciuta per quasi 50 anni nel palazzo della Fondazione dell’Istituto dei Ciechi arriverà la Canadian School of Milan, scuola privata che ha un’altra sede in via Melchiorre Gioia. "L’offerta – spiega Rodolfo Masto, presidente della dell’Istituto dei Ciechi di Milano – era particolarmente vantaggiosa. Sia da un punto di vista economico, che per quanto riguarda i lavori di sistemazione interni, che saranno completamente a carico dei nuovi affittuari. La nostra priorità era che per l’Istituto non ci fossero spese. E così è stato".

"Da quando i locali sono stati lasciati liberi dal Comune a fine giugno, l’esigenza della fondazione era trovare un nuovo affittuario il prima possibile, perché quelle entrate per l’Istituto sono fondamentali". Sul trasferimento della scuola media pubblica in viale D’annunzio, zona Darsena, è ancora pendente un ultimo ricorso al Tar, che sarà discusso il 21 novembre. Un passaggio soprattutto per ottenere dal Comune migliorie strutturali e la raggiungibilità della nuova sede sulla quale sono emerse fin da inizio anno alcune criticità. "E non siamo ancora riusciti a ottenere il servizio di navetta da Vivaio a D’Annunzio che era stato promesso", sottolineano le famiglie, spiazzate dall’epilogo: "Al posto di una scuola pubblica d’eccellenza c’è ora un campus privatissimo". Si.Ba.

Luca Tavecchio