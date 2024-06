Scuola Benini. Riqualificazione al via dall’1 luglio

A cura di Città Metropolitana inizieranno il primo luglio i lavori di riqualificazione dell’edificio che ospita la sede della scuola superiore Vincenzo Benini, in viale Predabissi a Melegnano. Le opere riguardano, in particolare, l’efficientamento energetico: la sostituzione della caldaia che alimenta lo stabile, il posizionamento di valvole termostatiche e l’installazione di pannelli solari sono solo alcuni degli interventi in agenda. In un primo momento verranno eseguiti i lavori che presuppongono la piena disponibilità dell’edificio, mentre dal 24 agosto il cantiere procederà in maniera da non intralciare l’accesso alla scuola. A dare notizia dell’imminente avvio del restyling è il preside Claudio D’Antoni. Oltre a garantire spazi più confortevoli, l’intervento avrà un risvolto ambientale, nel segno del risparmio energetico.A.Z.