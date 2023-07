Screening neonatali donato un apparecchio

L’associazione Salute ma non solo, con la sua presidente Rosaria Princiotta Cariddi, ha donato al reparto di Neonatologia del Predabissi un bilirubinometro, ossia un apparecchio per misurare i valori di bilirubina nel sangue dei piccoli pazienti. Accolta con gratitudine dal primario del reparto Paola Bruni, l’attrezzatura andrà così a supportare l’esecuzione degli screening neonatali nel nosocomio di via Pandina. Ancora. L’associazione Salute ma non solo ha contribuito a ridare slancio al progetto che vede le anziane ospiti di alcune Rsa del Sud Milano confezionare ad uncinetto, con lana o cotone, delle cuffiette per i bambini che vengono alla luce al Predabissi. In accordo con le puerpere e il personale dell’ospedale, le cuffiette vengono messe sulla testa dei neonati subito dopo la nascita, specie in caso di parto cesareo, per evitare la dispersione del calore corporeo. Tra le Rsa coinvolte nell’iniziativa ci sono la Castellini di Melegnano e Cascina Cortenuova a Paullo.A.Z.