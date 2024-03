Scoppia la lite, accoltellato per la strada. Partono le indagini: preso l’aggressore

È un 20enne egiziano, pregiudicato, il responsabile dell’accoltellamento di domenica pomeriggio a Pero. Il giovane è stato identificato e denunciato in stato di libertà per lesioni personali aggravate dai carabinieri della Tenenza di Pero, in poche ore a conclusione di un’immediata attività d’indagine. Secondo quanto ricostruito dagli inquirente il 20enne, alle ore 18.30 circa, in via Cristina Maria (nella foto), per motivi in corso di accertamento probabilmente durante una lite ha ferito al fianco sinistro, presumibilmente con arma da taglio, un suo connazionale, 25enne e incensurato, poi si è allontanato. La vittima in difficoltà e dolorante al fianco, invece, é stata soccorsa da una pattuglia impegnata in un servizio di controllo del territorio.

I carabinieri hanno chiamato la centrale operativa del 118 e la vittima è stata trasportata da un’ambulanza in codice rosso, ma non in pericolo di vita, al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda di Milano. Qui i medici gli hanno diagnosticato una ferita lacero contusa al fianco sinistro e lo hanno dimesso con prognosi di sette giorni. La coltellata non ha colpito punti vitali. Il 25enne durante i soccorsi era stato poco collaborativo con i carabinieri, aveva raccontato di conoscere l’aggressore, ma non aveva voluto fornire il nome. Le indagini sono partite subito, proprio dagli indizi raccontati dal 25enne. I militari hanno controllato tutta l’area, fatto le loro investigazioni e in serata hanno individuato l’aggressore. Ancora da chiarire il movente dell’accoltellamento, potrebbe trattarsi di motivi legati allo spaccio della droga. La via Maria Cristina si trova ad un centinaio di metri dalla zona del Falcon Residence, il palazzone degradato e in parte occupato abusivamente da stranieri. Ro.Ramp.