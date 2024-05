Scoppia incendio in officina. Distrutto un carro attrezzi

Tanta paura, ma tutto sommato danni limitati, in seguito all’incendio divampato giovedì sera alla Acat, autofficina di via Lombardia specializzata in soccorsi stradali. All’interno del capannone le fiamme sono scaturite alle 21; all’origine un cortocircuito in una delle apparecchiature elettroniche presenti sulla scrivania. "Si è attivato l’allarme, sono andato a controllare e ho visto la scrivania avvolta dalle fiamme", racconta il titolare, Elia Chiorazzo. Anche grazie all’intervento dei vigili del fuoco, arrivati sul posto con 5 mezzi, il rogo è rimasto circoscritto ed è stato domato in breve tempo. Il carro-attrezzi utilizzato dal personale dell’officina, però, è bruciato. Ieri sono scattate le operazioni di sistemazione dei locali, che richiederanno qualche giorno. A.Z.