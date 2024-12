Scoppia incendio in casa. Sorelle avvolte dal fumo ma riescono a salvarsi

Le due sorelle di 12 e 16 anni hanno spalancato la porta di casa e sono state travolte dal fumo nero. Per fortuna, non hanno perso lucidità e sono riuscite a mettersi in salvo, correndo per le scale e raggiungendo il padre che era ancora in strada. Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio di ieri in uno stabile di via Baldinucci, tra Dergano e Bovisa: un incendio è divampato per cause ancora da accertare nell’appartamento del terzo piano, generando fiamme che in pochi minuti hanno devastato l’intera abitazione e danneggiato anche quella al piano superiore. La prima segnalazione parlava di persone intrappolate all’interno, tanto che un agente del Comando decentrato 9 della polizia locale è salito per verificare che ci fosse qualcuno in casa ed è stato poi trasportato al Niguarda per problemi respiratori. Alla fine, però, l’abitazione era vuota in quel momento: l’unica che mancava all’appello, la mamma delle ragazzine, era ancora a lavoro. Tutt’altro che semplice il lavoro dei vigili del fuoco, che sono riusciti a domare il rogo: pare che tutto sia partito dal quadro elettrico, completamente liquefatto, anche se si tratta di un’ipotesi che dovrà essere confermata dai successivi accertamenti investigativi.

N.P.