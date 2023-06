Scontro fra tram e pullman di turisti a Milano: feriti 9 passeggeri

Milano, 8 giugno 2023 – I due mezzi sono partiti contemporaneamente, appena scattato il semaforo verde. Poi l'autobus avrebbe svoltato a sinistra, tagliando la strada al tram. Inevitabile l'impatto tra i due veicoli pesanti, anche se per fortuna non ci sono state gravi conseguenze.

L'incidente è avvenuto in piazza San Gioachimo, tra Repubblica e Gioia, qualche minuto prima delle 19.30: i sanitari di Areu hanno assistito quattro passeggeri del mezzo pubblico, di età compresa tra 27 e 73 anni, ma nessuno di loro ha riportato contusioni preoccupanti; illeso il conducente, che ha anche cercato di frenare per evitare l'impatto. A bordo del pullman turustico viaggiava una comitiva di 28 passeggeri coreani, cinque di loro sono rimasti feriti in modo non grave. Dei nove feriti solo due turisti coreani hanno avuto bisogno delle cure ospedaliere e sono stati accompagnati in ospedale in codice verde. Gli altri sono stati medicati sul posto dai soccorritori del 118.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per effettuare i rilievi del caso e accertare la responsabilità dell'incidente.