Scontro tra moto. Centauro ferito ma l’altro fugge

Lo scontro tra motociclette all’incrocio tra corso Sempione e piazza Firenze. Un centauro resta a terra, con una profonda ferita alla mano. L’altro accelera e si allontana, senza prestare soccorso né attendere l’arrivo di ambulanze e pattuglie della polizia locale. L’incidente è avvenuto qualche minuto dopo le 14 di ieri: ad avere la peggio è stato un sessantaseienne, trasportato in codice rosso al Niguarda; non è in pericolo di vita, ma preoccupano molto le condizioni dell’arto lesionato nel violento contatto tra i due veicoli. Gli agenti del Radiomobile stanno cercando il motociclista in fuga, che rischia le accuse di lesioni stradali e omissione di soccorso: un aiuto alle indagini potrebbe arrivare dall’analisi dei filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona.

Intanto, dal Niguarda arriva anche una buona notizia, seppur in attesa di ulteriori e più sostanziali evoluzioni positive: sono in leggero miglioramento le condizioni dell’ottantanovenne investito da una moto mercoledì pomeriggio mentre stava percorrendo viale Corsica in sella alla sua bicicletta. Dopo l’impatto, il pensionato è stato intubato e ricoverato in coma farmacologico nel reparto di Neurorianimazione per un trauma cranico molto grave. Nelle ultime ore, l’anziano è stato estubato: ora i medici proveranno a svegliarlo, con estrema cautela, per testarne la reazione. Anche su quell’incidente sono in corso gli approfondimenti investigativi degli specialisti di piazza Beccaria per ricostruire con esattezza dinamiche e traiettorie.

N.P.