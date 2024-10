Scontro mortale a Siziano. Lo schianto contro un tir tornando a casa dalla partita

Stava rientrando da una cena con amici, dopo aver guardato insieme la partita Inter-Juventus. Ma a pochi chilometri da casa si è scontrato frontalmente contro un Tir, perdendo la vita. Luca Propato, 35enne residente a Carpiano, in provincia di Milano al confine con quella di Pavia, è morto poco prima dell’una di ieri sulla Sp40 Binasco-Melegnano, in territorio di Siziano, all’altezza della zona industriale.

In sella al suo scooter a tre ruote Piaggio, aveva appena oltrepassato il rondò di Siziano in direzione di Melegnano, mentre il camion procedeva nell’opposta direzione di marcia, verso Binasco. Le cause e la dinamica dell’incidente sono in corso di accertamento da parte degli uomini della Polstrada di Pavia, intervenuti sul luogo della tragedia insieme ai vigili del fuoco arrivati da Milano e ai soccorsi sanitari di Areu, usciti in codice rosso con ambulanza e auto medica con un rianimatore a bordo, per le riferite conseguenze gravissime dello scontro. Per il centauro non c’era però più nulla da fare, inutili i disperati tentativi di rianimarlo. Troppo gravi le ferite riportate nel violento impatto frontale con la parte anteriore del mezzo pesante. A testimoniare la violenza dello scontro contro il Tir, anche le condizioni dello scooter a tre ruote, che si è letteralmente accartocciato. Un urto che ha proiettato il 35enne, sbalzato dalla sella, contro il guardrail alla sua sinistra. Ai poliziotti della Stradale di Pavia è toccato il triste compito di rintracciare i familiari e informarli del decesso.