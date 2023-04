Scontro all’incrocio, la 500 si ribalta

È andata bene, almeno a giudicare dai danni alle carrozzerie delle due auto: le quattro persone che erano a bordo, due donne di 26 e 50 anni e due uomini di 35 e 48 anni, sono state trasportate in condizioni non gravi nei pronto soccorso di San Raffaele e San Gerardo di Monza per le contusioni riportate nel violento impatto. L’incidente tra una Fiat 500 e una Ford Mondeo è avvenuto alle 14 di ieri all’angolo tra viale Testi e via San Glicerio, in zona Bicocca: probabilmente per una precedenza non rispettata o per un rosso "bruciato", i due veicoli si sono scontrati; la collisione è stata così violenta che l’utilitaria si è ribaltata, finendo con la fiancata destra sull’asfalto, vicinissima a un palo e al cordolo dello spartitraffico. L’allarme è scattato subito: sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per aiutare i passeggeri a uscire dagli abitacoli e i sanitari di Areu per accompagnarli in ospedale; per fortuna, lo schianto si è rivelato più spettacolare che pericoloso per l’incolumità di chi stava viaggiando a bordo delle due auto.

In via San Glicerio sono stati inviati anche gli agenti del Radiomobile e del Comando decentrato 9 della polizia locale per effettuare i rilievi e accertare le responsabilità dell’incidente.

