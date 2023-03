Sconti fiscali alle imprese con sede nel Comune, Buccinasco diventa il Liechtenstein milanese

Il sindaco di Buccinasco Rino Pruiti

Buccinasco (Milano) – Buccinasco stringe un accordo con Assolombarda, a colpi di agevolazioni fiscali, per attrarre imprenditoria sul territorio comunale. Il direttore generale di Assolombarda, Alessandro Scarabelli, e il sindaco di Buccinasco, Rino Pruiti, hanno siglato un protocollo d'intesa in materia di fiscalità locale. L'accordo è particolarmente significativo perché pone le basi per un lavoro congiunto in materia di tributi locali e tariffe.

In quest'ottica, il protocollo prevede un'ampia collaborazione in merito ad alcuni temi ritenuti strategici: oneri di urbanizzazione, aliquote Imu per le imprese, misure finalizzate a sostenere le aziende che vogliono insediarsi a Buccinasco, incentivazione a nuove assunzioni, semplificazione delle procedure amministrative e degli adempimenti fiscali per le imprese.

«La sottoscrizione di questo accordo costituisce un ulteriore passo avanti fatto dalla nostra Associazione per rendere il territorio sempre più attrattivo per le imprese», afferma Scarabelli. "L'intesa dimostra che il fisco rappresenta una vera e propria leva per la crescita, un agente fondamentale per sostenere lo sviluppo del territorio e per generare occupazione. Questa stretta sinergia che abbiamo deciso di promuovere con le amministrazioni comunali dimostra quanto Assolombarda sia concretamente impegnata nel tentativo di rafforzare il dialogo con gli enti locali".

La collaborazione con Assolombarda “ci permetterà di avviare un percorso comune di analisi e di studio di interventi operativi, utili per semplificare gli adempimenti delle imprese in materia di fiscalità e tributi: un'opportunità da cogliere per favorire il rilancio economico delle attività presenti a Buccinasco e rendere il nostro territorio attrattivo per nuove imprese”, afferma Pruiti.