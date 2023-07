Scomparso da giovedì rintracciato a Milano il 35enne Marco Fortuna

È stato rintracciato a Milano e sta bene. Sospiro di sollievo per i familiari e gli amici di Marco Fortuna, l’operaio 35enne di Cassano scomparso giovedì scorso dopo una cena in un ristorante della città. Il primo indizio è stata la sua auto, una Peugeot 208 gialla ritrovata in zona Corvetto, all’interno documenti e cellulare. A lanciare un appello era stata sua madre, Rossy Mantegna, che sui social aveva chiesto aiuto a chiunque l’avesse visto. Per lui si sono mobilitati anche i volontari dell’Approdo, l’associazione di Rivolta d’Adda della quale lo scomparso è vicepresidente. Da anni si occupa del recupero di chi è caduto nella rete di una dipendenza, droga, alcol, gioco d’azzardo. Domenica era stato avvistato a Cinisello, dove avrebbe passato la notte in hotel. Ma è stato ritrovato solo mercoledì. A darne notizia anche il suo gruppo, una foto di Marco sorridente apre la pagina Facebook dell’organizzazione no-profit.

Bar.Cal.