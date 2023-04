Scivolo multicolore nel Parco della pace

Il Parco della pace di via Campestre diventa più colorato e, soprattutto, più sicuro per i bambini grazie al nuovo scivolo multicolore collocato, pochi giorni fa, sulla collinetta centrale; il nuovo gioco per i bambini ha preso il posto di quello vecchio e lungo di color rosso, che era bucato e rotto. La nuova discesa è dotata di piattaforma con tanto di sostegno per i piccoli che vogliono divertirsi e si affianca a quello, sempre rosso e più corto, presente da tempo: lo scivolo multicolore rappresenta, a tutti gli effetti, uno degli ultimi interventi portati a termine dall’Ufficio tecnico di Bresso per risistemare le aree giochi. Con la bella stagione, gli scivoli, le altalene e i castelli saranno molto usati dai piccoli come accade, appunto, al Parco della pace che si trova di fronte alla scuola elementare Papa Giovanni XXIII di via Bologna e a poche centinaia di metri dal centro storico bressese. Per renderlo sempre più accogliente, diverse sono state le opere di riqualificazione portate a termine nel corso degli ultimi anni; per esempio, sono state cambiate tutte le panchine di legno, prese di mira dai vandali: al loro posto, il Comune di Bresso ha collocato le nuove panchine di plastica dura riciclata. Nei prossimi giorni saranno previsti altri lavori di manutenzione su scivoli, altalene e altri giochi nelle aree verdi comunali.

Giuseppe Nava