Scippo in scooter via la borsa. Ladro in trappola

Si era accostato alla vittima, a bordo di un motorino e con il viso coperto da un casco integrale. Quando la donna aveva aperto la portiera della sua auto, il malvivente le aveva strappato la borsa: nonostante avesse tentato di trattenerla, il bandito era riuscito a scappare non prima di averle causato lievi lesioni. Subito dopo la fuga, l’uomo aveva usato la carta di debito della donna per compiere alcune transazioni in modalità contactless, in un negozio della zona, per l’importo complessivo di 90 euro. Lo scippatore è un italiano di 44 anni, già noto alle forze dell’ordine. Per l’episodio del 17 febbraio dovrà scontare gli arresti domiciliari per i reati di furto con strappo, lesioni personali, indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti e ricettazione. I carabinieri hanno infatti eseguito un provvedimento cautelare, emesso dal Tribunale di Monza, su richiesta della Procura.

I militari della stazione di Cusano, anche attraverso l’acquisizione e l’analisi di filmati da sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, sono riusciti a raccogliere gli elementi necessari per risalire al 44enne. La perquisizione aveva anche permesso di trovare un casco da motociclista e alcuni indumenti, compatibili con quelli indossati dal responsabile dei reati, oltre al motociclo usato per la fuga, che è risultato oggetto di furto e su cui era stata apposta una targa di provenienza illecita.

La.La.