Scippa orologio a una passante: preso minorenne

Il raid in strada a metà pomeriggio. In tre per accerchiare una donna, strattonarla e derubarla dell’orologio da 8mila euro che portava al polso. L’intervento della polizia e l’arresto di uno dei rapinatori, un diciassettenne marocchino. L’assalto è andato in scena poco dopo le 15 di martedì in via Costa, a due passi da piazzale Loreto. Lì una donna di 58 anni è stata aggredita da tre ragazzi, che l’hanno spintonata e malmenata per poi strapparle il cronografo. Dopo pochi minuti, sono arrivati gli agenti dela Volante del commissariato Lambrate, che sulla base delle descrizioni fornite dalla vittima sono riusciti a bloccare in flagrante uno dei presunti autori, un diciassettenne marocchino irregolare e con alcuni precedenti di polizia. Ora è caccia ai due complici.

Nonostante lo choc e qualche lieve escoriazione, la cinquantottenne non ha avuto bisogno delle cure mediche. Venerdì scorso, un altro minorenne, pure lui marocchino di 17 anni, è stato arrestato dagli investigatori della Squadra mobile per lo stesso reato: insieme a due complici, poi scappati, ha aggredito alle spalle un turista montenegrino che stava passeggiando col figlio in via dei Giardini e lo ha depredato di un Audemars Piguet da 20mila euro. Inseguito e bloccato in via dell’Annunciata, il baby rapinatore ha poi colpito una poliziotta con una testata al volto, provocandole la frattura del setto nasale.

N.P.