Scippa donna e la butta a terra

Scippo tra le bancarelle del mercato di Rho domenica in via Meda, in occasione del mercato straordinario di Natale. Un marocchino di 22 anni, arrivato in Italia solo un mese fa, approfittando della confusione ha infilato le mani nella borsa di una donna, le ha rubato il portafoglio e l’ha spinta a terra per assicurarsi la fuga. La donna si è messa a urlare attirando l’attenzione di una pattuglia della polizia locale impegnata in un servizio di controllo del centro storico. Gli agenti si sono precipitati sul posto, uno di loro si è occupato delle condizioni della donna mentre l’altro si è messo a rincorrere lo scippatore. Ne è nato un inseguimento tra le bancarelle del mercato e la gente impegnata nello shopping natalizio.

La fuga è durata poco, dopo 200 metri l’uomo è stato raggiunto dall’agente, aveva ancora in mano il portafogli. Fortunatamente la donna non ha riportato traumi, solo un grande spavento, è stata aiutata a rialzarsi e accompagnata a casa. Il nordafricano dopo gli accertamenti al comando di corso Europa è stato denunciato e segnalato alla Prefettura. Ro.Ramp.