Sciopero Usb a Milano: mezzi di superficie e metropolitana fermi

Inizio settimana di passione per il traffico con disagi per pendolari, residenti e turisti. È stato confermato lo sciopero nazionale di 24 ore dei lavoratori del trasporto pubblico locale, proclamato per oggi dal sindacato di base Usb. Sarà dunque un lunedì senza autobus, metropolitana e treni locali anche se sono garantire alcune fasce orarie. Una giornata di mobilitazione che vede gli autoferrotranvieri scendere a manifestare nelle piazze di Roma, Milano, Mestre, Venezia, Napoli, Perugia, Modena, Torino, Vicenza e Bari. Le principali richieste sono salari dignitosi, con l’introduzione di una salario minimo per legge di 10 euro l’ora, e la messa punto del reato di omicidio sul lavoro. Nel mirino del sindacato soprattutto il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, la cui decisione di precettare i lavoratori il 29 settembre aveva provocato il rinvio dell’Usb proprio a oggi. Tra le rivendicazioni c’è anche quella di combattere l’attuale legge sulla regolamentazione degli scioperi.