Sciopero Trenord di lunedì 22 aprile in Lombardia, disagi per i pendolari: ecco orari, fasce di garanzia e corse assicurate

Milano, 21 aprile 2024 – Settimana di passione a cominciare per i servizi pubblici, trasporti anzitutto, e per i pendolari. Domani è previsto lo sciopero del personale di Trenord e possibili ripercussioni per i convogli di Trenitalia dell’Alta velocità in partenza dal Veneto.

L’astensione dal lavoro non riguarderà il trasporto locale. A Milano metropolitane, bus e tram Atm saranno garantiti. Garantita anche la presenza della polizia locale dopo che il prefetto a differito lo sciopero ad altra data vista la concomitanza con il derby di domani sera alle 21 allo stadio Meazza. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà domani.

Trenord

Domani “sciopero del personale ferroviario in Lombardia dalle 3 di lunedì 22 alle 2 di martedì 23 aprile”. Lo rende noto Trenord spiegando che la mattina di lunedì viaggeranno i treni “con partenza prevista dopo le ore 6 e arrivo a destinazione entro le ore 9”. La sera invece circoleranno quelli “con partenza dopo le ore 18 e arrivo a destinazione entro le ore 21”.

Per quanto riguarda i collegamenti con l'aeroporto di Malpensa saranno previsti autobus sostitutivi per le corse ferroviarie non effettuate. I pullman non faranno fermate intermedie e collegheranno lo scalo aeroportuale con le stazioni di Milano Cadorna e Stabio (Svizzera). Questo l’elenco dei treni garantiti.

Trenitalia

In un comunicato Trenitalia informa: dalle 9 alle 17di lunedì 22 aprile, è stato indetto uno sciopero del personale mobile di Trenitalia dell'Alta Velocità del Veneto. Lo sciopero - informa l'azienda - può comportare modifiche al servizio, anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione. Maggiori informazioni sui servizi garantiti sono disponibili sui canali digitali delle imprese ferroviarie o presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie. Lo sciopero potrebbe av ere conseguenze per i collegamenti dal Veneto alla Lombardia.

Polizia locale Milano

Regolarmente al lavoro i “ghisa” a Milano. Il prefetto Claudio Sgaraglia ha disposto il differimento ad altra data dello sciopero della polizia locale del Comune di Milano proclamato per l'intera giornata di lunedì 22 aprile, il giorno del derby che potrebbe assegnare all’Inter lo scudetto, dalle organizzazioni sindacali Uilfpl, Cse-Flpl Sulpl e Usb. Il provvedimento si è reso necessario a seguito dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, tenutosi in prefettura lo scorso 18 aprile, tra i sindacati sciopero e il Comune di Milano. “Vista l’importanza della partita, è prevista la totale copertura dei posti dello stadio con notevole afflusso di pubblico, proveniente anche da altre province e regioni, sin dalla mattina, che convergerà progressivamente verso lo stadio Meazza spostandosi anche a gruppi e organizzando cortei estemporanei lungo il centro cittadino”.

“La concomitanza con lo sciopero del personale di Trenord inoltre porterà l'aumento dell'utilizzo delle autovetture come mezzo di trasporto, specie per i tifosi intenzionati a raggiungere il capoluogo per l'incontro di calcio, con conseguenti ripercussioni sulla viabilità”.