Sciopero treni oggi, lunedì 22 aprile: orari e fasce di garanzia Trenord e Trenitalia

Milano, 22 aprile 2024 – Non solo pioggia e freddo, la settimana inizia in salita anche per quanto riguarda i trasporti: oggi è previsto lo sciopero del personale di Trenord e possibili ripercussioni per i convogli di Trenitalia dell’Alta velocità in partenza dal Veneto. Occhi puntati dunque, in particolare, sulla Lombardia dove potrebbero esserci i maggiori disagi.

L’astensione dal lavoro, però, non riguarderà il trasporto locale. A Milano metropolitane, bus e tram Atm saranno garantiti. Garantita anche la presenza della polizia locale dopo che il prefetto a differito lo sciopero ad altra data vista la concomitanza con il derby Milan-Inter questa sera alle 21 allo stadio Meazza. Ma vediamo tutto più nel dettaglio.

L’agitazione è stata indetta dalle sigle sindacali Osr Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl ferrovieri, Slm-Fast-Confsal e Orsa ferrovie.

“Sciopero del personale ferroviario in Lombardia dalle 3 di lunedì 22 alle 2 di martedì 23 aprile”. E’ quanto ha reso noto Trenord spiegando che questa mattina viaggeranno i treni “con partenza prevista dopo le ore 6 e arrivo a destinazione entro le ore 9”. La sera invece circoleranno quelli “con partenza dopo le ore 18 e arrivo a destinazione entro le ore 21”.

Per quanto riguarda i collegamenti con l'aeroporto di Malpensa saranno previsti autobus sostitutivi per le corse ferroviarie non effettuate. I pullman non faranno fermate intermedie e collegheranno lo scalo aeroportuale con le stazioni di Milano Cadorna e Stabio (Svizzera).

In un comunicato Trenitalia ha invece informato che dalle 9 alle 17 di lunedì 22 aprile, è stato indetto uno sciopero del personale mobile di Trenitalia dell'Alta Velocità del Veneto. Lo sciopero - ha sottolineato l'azienda - può comportare modifiche al servizio, anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione. Maggiori informazioni sui servizi garantiti sono disponibili sui canali digitali delle imprese ferroviarie o presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie. Lo sciopero potrebbe avere conseguenze per i collegamenti dal Veneto alla Lombardia.

Lo sciopero non riguarderà il trasporto locale. Quindi metropolitane, bus e tram saranno garantiti nella giornata di oggi. Anche i mezzi dell'Azienda trasporti milanesi (Atm) funzioneranno regolarmente.

Trenitalia comunica che è possibile chiedere e ottenere il rimborso integrale (cioè senza alcuna trattenuta) del biglietto in caso di sciopero, già a partire dalla dichiarazione della protesta e fino alla partenza del treno prenotato. Si può effettuare la richiesta presso la biglietteria; compilando l’apposito webform disponibile sul sito, solo per i biglietti ticketless; telefonando al Call Center, per i biglietti ticketless acquistati sul sito, tramite l’App o il Call Center; tramite posta a “Trenitalia S.p.A., Ufficio Reclami e Rimborsi, Piazza della Croce Rossa 1, 00161 Roma”.

Per quanto riguarda Trenord, i passeggeri hanno diverse modalità per richiedere un rimborso: Tramite form online sul sito di Trenord; compilando il modulo cartaceo nelle biglietterie e nei My Link Point di Trenord; via email o PEC all’indirizzo: rimborsi.trenord@legalmail.it; con lettera postale o raccomandata all’indirizzo: Trenord S.r.l. – Ufficio Rimborsi, Piazzale Cadorna 14 – 20123 Milano.

In tutti i casi è prevista l’emissione di una ricevuta. L’erogazione dell’indennizzo (rimborso o emissione di un voucher) avviene entro 30 giorni dalla richiesta di indennizzo presentata.