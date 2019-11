Milano, 27 novembre 2019 - Due giorni di passione aspettano i pendolari milanesi e lombardi che, domani e dopodomani, giovedì 28 e venerdì 29 novembre, dovranno fare i conti con un doppio sciopero. Oltre a quello generale, che riguarda pure il trasporto ferroviario, a Milano si fermermeranno anche i lavoratori Atm.

ATM - La Confederazione unitaria di base Trasporti (Cub Trasporti) ha infatti proclamato per domani, giovedì 28 novembre, uno sciopero di 24 ore dei lavoratori del gruppo Atm con le seguenti motivazioni: “contro la liberalizzazione e la privatizzazione del TPL milanese e dell’hinterland, contro le gare di appalto dei servizi gestiti da Atm e per l’affidamento diretto in house dei servizi di TPL, contro la quotazione in borsa e la vendita delle azioni del Gruppo Atm”. L’agitazione del personale viaggiante e di esercizio di superficie e della metropolitana è prevista dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio.

TRENORD - Dalla mezzanotte alle 21 di venerdì 29 novembre è invece proclamato dall'Unione sindacale di base (Usb) ha indetto uno sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private, che potrà quindi coinvolgere anche il settore del trasporto ferroviario. Pertanto il servizio regionale e suburbano, la lunga percorrenza e il servizio aeroportuale di Trenord potranno subire variazioni e/o cancellazioni. Saranno in vigore le consuete fasce orarie di garanzia dalle 6.00 alle ore 9.00 e dalle 18.00 alle 21.00, durante le quali viaggeranno i treni compresi nella lista dei servizi minimi garantiti. Relativamente all'inizio dello sciopero, arriveranno a destinazione finale i treni con partenza prevista prima della mezzanotte del 29 novembre e arrivo a termine corsa entro la 1.00. Per quanto riguardo il Malpensa Express, in caso di non effettuazione dei treni, saranno istituiti autobus sostitutivi "no-stop" limitatamente ai soli collegamenti aeroportuali "Milano Cadorna - Malpensa Aeroporto" e "Malpensa Aeroporto - Stabio". Da Milano Cadorna gli autobus partiranno/arriveranno da Paleocapa, 1.