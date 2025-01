Nuovo anno, nuovi scioperi: il 10, il 25 e il 31 gennaio giornate nere per metrò, bus e tram a Milano e in Lombardia

Milano, 8 gennaio 2025 – Si prospetta un altro mese nero del trasporto pubblico a Milano e in Lombardia. Se il “benvenuto” del nuovo anno ai pendolari verrà dato questo venerdì 10 gennaio, per appena 4 ore al mattino, è solo per scaldare i motori al calendario di scioperi in programma per gennaio. Sono infatti 54 gli scioperi in programma per questo mese di gennaio 2025. Il calendario è quello ufficiale della Commissione di garanzia. Le date da segnare per chi userà in Lombardia il trasporto pubblico locale – in primis Atm e Trenord – sono oltre al 10 gennaio, il 25. Per il 10 gennaio i treni sono a rischio per lo sciopero nazionale di 24 ore dei dipendenti di Rete ferroviaria italiana (Rfi) – dalle 21 del 9 gennaio alle 20.59 del 10 – e che quindi renderà difficile la circolazione dei treni non solo a livello nazionale, ma anche sulla rete regionale lombarda gestita da Fs; mentre il trasporto pubblico farà i conti con lo sciopero nazionale di quattro ore, a Milano e nei territori dell’hinterland serviti dalla rete Atm (compres la funicolare di Brunate a Como) dalle 8,45 alle 12,45.

La contestazione alla base dello sciopero riguarda, tra le altre cose, "stipendi bassi e inadeguati rispetto all'aumento del costo della vita"; contratti collettivi nazionali "incapaci di valorizzare e proteggere i diritti dei lavoratori"; orari e carichi di lavoro "insostenibili, che compromettono l'equilibrio tra vita privata e professionale".

Le date da segnare

Treni di tutta Italia di nuovo nell'occhio del ciclone il 25 e 26 gennaio: lo sciopero nazionale plurisettoriale, del trasporto merci su rotaia e del trasporto ferroviario coinvolgerà il settore dalle ore 21 del 25 alle ore 20.59 del 26. Il 31 gennaio invece toccherà a Milano, Monza e Brianza (gruppo Atm personale viaggiante di superficie, metropolitana, agenti di stazione) per uno sciopero di 24 ore indetto dal sindacato Al-Cobas, le cui modalità operative saranno rese note nei prossimi giorni. A gennaio tornano in piazza anche le tute blu, protagoniste già delle proteste del 2024 insieme con i trasporti: nutrito il calendario degli stop che coinvolgeranno i metalmeccanici. Si inizia il 13 gennaio con lo sciopero di otto ore dei lavoratori Siram e Graded di Caserta, mentre il 15 gennaio le tute blu delle aziende del comparto si fermeranno nel Lazio, a Salerno, in Lombardia per lo sciopero unitario indetto dai sindacati.