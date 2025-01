Sciopero dei trasporti oggi 10 gennaio 2025: la situazione a Milano e in Lombardia

Milano, 10 gennaio 2025 – Lo sciopero di oggi inaugura la “stagione” delle agitazioni sindacali del 2025, dopo un 2024 da record, con ben 622 scioperi indetti lo scorso anno. Per oggi, infatti, è stato proclamato uno sciopero nazionale per il settore del trasporto pubblico locale dalla sigla Confail Faisa. L’astensione dal lavoro del personale aderente all’iniziativa sindacale dura 4 ore: dalle 8.45 alle 12.45. In questa fascia oraria non sarà garantito il normale svolgimento del servizio.

Sciopero nazionale: a Milano tutte le linee metropolitane sono aperte. Tram, bus e filobus sono in servizio. Aggiornamenti sulla app: https://t.co/5gZjimhtXn. pic.twitter.com/xVHVZqBo4G — Azienda Trasporti Milanesi (@atm_informa) January 10, 2025

A Milano e hinterland sono interessati i lavoratori di Atm. Alle 8.45 risultano aperte tutte le linee metropolitane, così come sono in servizio autobus e tram. Possibili problemi anche per il trasporto pubblico locale delle altre province lombarde, laddove vi siano dipendenti iscritti al sindacato Confail Faisa.

Lo sciopero, si legge sul sito Atm – è stato proclamato “per le forti preoccupazioni legate all’allontanamento dalla professione di conducente di linea e la disaffezione al “mondo” dei trasporti, per le ripercussioni significative sul piano della stabilità economica futura delle aziende del T.P.L., per i C.C.N.L. di categoria sempre più svantaggiosi per le Maestranze e per la sicurezza sul lavoro".

Lo sciopero non interessa il personale di Trenord e Trenitalia: nessun disagio, dunque, per chi utilizze le ferrovie anche se è prevista un’agitazione del personale Rfi (Rete ferroviaria italiana) che si occupa di impianti e infrastrutture. Proclamato in infatti per la categoria uno sciopero nazionale di 24 ore da Cobas lavoro privato, Coordinamento ferrovieri e Assemblea nazionale lavoratori manutenzione Rfi. Saranno dunque bloccate le operazioni di manutenzione sulle linee con eventuali possibili ricadute sui trasporti.

Per quanto riguarda il trasporto aereo, disagi in vista negli aeroporti milanesi di Linate e Malpensa per lo sciopero di 24 ore proclamato dai Cub dei due scali con probabili cancellazioni di voli in decollo. Qui l’elenco di eventuali voli coinvolti.