Sciopero nazionale del trasporto pubblico il 26 maggio. Gli orari dell’astensione

Milano – Il 26 maggio in tutta Italia sarà sciopero del trasporto pubblico. La protesta è stata indetta dall'Usb per "rilanciare la piattaforma contrattuale del settore Tpl inviata alle istituzioni e alle associazioni datoriali", contro "le privatizzazioni selvagge attraverso i continui ricorsi ad appalti, subappalti e subaffidamenti che alimentano sfruttamento e precarizzazione, il susseguirsi di rinnovi contrattuali 'farsa' in cambio della crescente svendita dei diritti", ma anche le "gravose responsabilità dei lavoratori del settore senza adeguati livelli di sicurezza, con pesanti penalizzazioni salariali che inaspriscono ancor più le condizioni dell'attuale crisi economica e del carovita".

Anche in Lombardia si annunciano disagi. A Milano l’astensione sarà dalle 00.01 alle 5.29, dalle 8.31 alle 12.29 e dalle 15.31 a fine servizio.